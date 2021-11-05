Powerbank'lerdeki tehlike! Bunlara dikkat edin!

Akıllı telefonlar günlük yaşantımızın bir parçası haline geldi. Birçok işimizi telefonlar üstünden gerçekleştirebiliyoruz. Ancak bu durum şarjın azalmasına neden oluyor. Şarj konusunda ise powerbank'ler yardımımıza yetişiyor. Ancak powerbank'ler tehlikeler de oluşturabiliyor. Peki powerbank'ler nasıl kullanılmalı? Nelere dikkat edilmeli? Bunlar gibi benzeri soruların cevaplarını uzman isimden aldık.

Powerbank' lerdeki tehlike... Kullanırken dikkat etmemiz gerekenler nelerdir? | Video