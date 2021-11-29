MediaTek Dimensity 7000 işlemcisinin özellikleri belli oldu

Sızıntıya göre Dimensity 7000'de biri 2.75 GHz diğer ise 2.0 GHz'de çalışan 4 çekirdekli iki grup olacak. Yani 8 çekirdekli bir işlemciden bahsediyoruz.

Kaynak, güçlü ve hızlı çekirdeklerin Cortex-A78, verimlilik çekirdeklerinin ise Cortex-A55 olduğunu belirtiyor. Çekirdeklerin düzeni Dimensity 1200'e çok benziyor, ancak 1+3+4 düzeni yerine Cortex-A78 çekirdekleri eşit hızda olacak.

Dimensity 7000'nin grafik işlemcisi ise Mali-G510 MC6. ARM tarafından 2021'in başlarında duyrulan bu yeni grafik işlemcisi, ilk defa akıllı telefon yonga setinde kullanılıyor.

Dimensity 7000 orta segment akıllı telefonlara güç verecek bir sistem çipi olacak. Ancak MediaTek resmi olarak bir açıklama yapmadı. Dimensity 7000'i kullanan ilk telefonların 2022'nin ilk çeyreğinde çıkması bekleniyor.