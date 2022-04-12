Bosch’tan otonom araç geliyor!

Stuttgart merkezli Bosch, merkezi Cambridge'de bulunan bir İngiliz start-up'ı olan Five'ı satın aldığını duyurdu. Satın alma fiyatını henüz açıklamayan taraflar rekabet otoritelerinin anlaşmayı onaylamasını bekliyor.

Bosch yöneticisi Markus Heyn, otonom sürüşün karayolu trafiğinde daha olduğunu ve Five ile yapmış oldukları bu ortaklıkta müşterilerine "Avrupa yapımı teknoloji" sunacağını söyledi.