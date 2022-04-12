Fortnite yaratıcısı Epic Games’e Sony ve Lego’dan büyük yatırım!

Merkezi Cary, Kuzey Karolina'de bulunan Epic Games, 1991 yılında CEO Tim Sweeney tarafından kuruldu. Epic Games, Fortnite'a ek olarak 3D oyun motoru Unreal Engine'i geliştirdi. Bugün şirketin dünya çapında yaklaşık 40 ofisi var.

Sweeney yaptığı açıklamada, "Bu yatırım, meta veri tabanı oluşturma ve oyuncuların arkadaşlarıyla eğlenebileceği, markaların yaratıcı ve sürükleyici deneyimler oluşturabileceği ve içerik oluşturucuların bir topluluk oluşturup gelişebileceği alanlar yaratma çalışmalarımızı hızlandıracak" dedi. Daha basit bir ifadeyle, Lego ve Epic'in ortaklığı "çocukların metaverse'de oynaması için eğlenceli bir yer inşa edecek!" Epic Games, birkaç gün önce Lego ile bir ortaklık ilan ettiğinde tweet attı.

The Motley Fool'da teknoloji ve oyun endüstrilerini kapsayan katkıda bulunan bir analist olan Jose Najarro, NPR'ye 2 milyar dolarlık yatırımın "metaverse'in oyun topluluğu için bir geleceği olduğunu doğruladığını" söyledi. Bunun Epic Games'in oyun motoru geliştirmesini daha ileriye taşıyabileceğini de ekliyor: "Unreal Engine, video oyunları oluşturmak ve tasarlamak için bir yazılım aracıdır ve meta veri deposu oluşturmak için önemli bir araç olabilir."

Sony Grup Başkanı ve CEO'su Kenichiro Yoshida, Sony için yatırımın "sporda yeni dijital hayran deneyimlerinin ve sanal prodüksiyon girişimlerimizin geliştirilmesini" ilerleteceğini söylüyor.

Najarro, Epic Games'in ana rakipleri Unity Software ve Roblox'un daha fazla paraya ve daha fazla kaynağa sahip bir rakiple karşılaşacağını söylüyor: "Sony ve Lego ile ortaklık Epic Games'e diğer varlık türlerini (ticari markalar, dijital ürünler, fiziksel ürünler) sağlayabilir."

Aynı zamanda Najarro, gelişen teknolojiye daha fazla rekabet getirdiği ve şirketleri büyümelerini ve yeniliklerini hızlandırmaya zorladığı için oyuncular ve tüketiciler için daha iyi bir durum oluşturacağına inanıyor.