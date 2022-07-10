Elon Musk'ın Twitter hesabı kapatıldı mı?

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, sosyal medya platformunun spam ve bot hesaplarının durumunu kanıtlayamadığını söyleyerek 44 milyar dolarlık Twitter anlaşmasını geri çekti.

Mikroblog platformunun "birleşme anlaşmasının birden fazla hükmünü ihlal ettiğini" iddia etti.

Elon Musk görüşlerini dile getirmek ve hayranlarıyla etkileşimde bulunmak için Twitter'ı oldukça sık kullanıyor. Kısa bir süre sonra Elon Musk'un Twitter hesabının askıya alındığı söylentileri oluştu.

Ekran görüntüsüne eklenmiş yanıltıcı bir tweet Twitter'da viral hale geldi.

Tweet tıklatıldığında, kullanıcıyı askıya alınmış bir Twitter hesabının bir sayfasına götürüyor: Bildirimde "Twitter, Twitter Kurallarını ihlal eden hesapları askıya alır." ibaresi yer alıyor.

Aslında ne oldu?

İşte gerçek: Askıya alınan hesabın tweette küçük harf "l" yerine büyük harf "i" konulmuş.

"ELON MUSK" yerine "EION MuSK" yazan kullanıcı sosyal medya kullanıcılarını kandırdı.