Aşırı ısınmış telefonlara son verin!

Yaz aylarında akıllı telefonlara en çok hasar veren şey aşırı ısınmadır. Aşırı sıcaklıklar, akıllı telefonlarınız, tabletleriniz ve dizüstü bilgisayarlarınız gibi teknolojilerin kalıcı olarak zarar görmesine neden olabilir. Apple'ın iOS işletim sisteminin kendisi, telefon belirli bir ayarlanan sıcaklıktan daha ısındığında uyarılar gönderir.