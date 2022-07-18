Aşırı ısınmış telefonlara son verin!
Yaz mevsimi akıllı cihazlar için büyük sorun yaratıyor. Özellikle fazla kullanılmış ya da güneşe uzun süre maruz kalmış cihazlar aşırı ısınıyor. Büyük maddi kayıplara uğramadan kolay yöntemlerle aşırı ısınmış cihazlarınızı koruyabilirsiniz. İşte o basit yöntemler...
Yaz aylarında akıllı telefonlara en çok hasar veren şey aşırı ısınmadır. Aşırı sıcaklıklar, akıllı telefonlarınız, tabletleriniz ve dizüstü bilgisayarlarınız gibi teknolojilerin kalıcı olarak zarar görmesine neden olabilir. Apple'ın iOS işletim sisteminin kendisi, telefon belirli bir ayarlanan sıcaklıktan daha ısındığında uyarılar gönderir.
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