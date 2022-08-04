OPPO yeni ürünü Reno7'yi tanıttı

Dünyanın önde gelen akıllı ürün markalarından OPPO, Reno serisinin en yeni üyesi Reno7'yi Türkiye pazarında tüketicilerle buluşturdu.

OPPO açıklamasına göre, Sony ile birlikte geliştirilen IMX709 sensörlü Ultra Algılamalı Selfie, Mikrolens ve Bokeh Parlak Portre ile desteklenen OPPO Reno7, fotoğrafçılık performansında büyük bir yeniliğe işaret ediyor.