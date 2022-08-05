Çin- Tayvan kirizi Apple'ı nasıl etkileyecek? Tedarikçiden açıklama geldi...

Gündemi meşgul eden Çin ve Tayvan krizi, yarattığı siyasi ve askeri etkinin yanı sıra büyük ölçüde teknolojik etki bırakıp bırakmayacağı merak konusu. ShiftDelete'de yer alan bir habere göre iPhone ve iPad tedarikçisi olan Tayvan merkezli Pegatron üretimlerinin normal bir şekilde devam ettiğini, Çin'deki fabrikalarından mal alabildiğini belirtti.

Apple tedarikçisi şimdilik üretimin devam ettiği haberini verirken durmayacağı konusunda kesin bir yargı vermedi. Covid-19 pandemisi sebebiyle daha az kapasite çalışan fabrika, birçok teknoloji elektroniği üretiyor.

Henüz krizin yaşattığı bir yavaşlama görünmese de, yaşanabilecek bir büyümede iPhone 14 tedariği yavaşlayabilir.