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Teknokulis Haberler Google reklam kabusuna son veriyor: Android kullanıcıları derin bir nefes alacak!

Google reklam kabusuna son veriyor: Android kullanıcıları derin bir nefes alacak!

Google'ın yeni politikası Android kullanıcılarına bambaşka bir internet deneyimi kazandırarak can sıkıcı reklamlara son vermeyi amaçlıyor.

GOOGLE REKLAM KABUSUNA SON VERİYOR!
5 Ağustos 2022, Cuma Güncelleme : 16:51:17

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER

Google bir süredir Android dünyasında yaşanan sorunlarla gündemi meşgul ediyor. Özellikle kötü yazılıma sahip uygulamalarla başı dertte olan şirket, yeni politikası sayesinde kullanıcıların gönlünü kazanacak.

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