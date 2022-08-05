Google reklam kabusuna son veriyor: Android kullanıcıları derin bir nefes alacak!

Google bir süredir Android dünyasında yaşanan sorunlarla gündemi meşgul ediyor. Özellikle kötü yazılıma sahip uygulamalarla başı dertte olan şirket, yeni politikası sayesinde kullanıcıların gönlünü kazanacak. Kötü yazılıma sahip uygulamaya sahip kullanıcılar çıkan reklamları istemsizce tıklayarak kişisel bilgilerini paylaşıyor. Kullanıcıları maddi zarara uğratan bu yazılımlar için önlem alan Google, kullanıcılarına rahat bir nefes aldıracak. Google'ın yeni politikasıyla birlikte ekranı kaplayan ve 15 saniyelik reklamlar kullanıcı karşısına çıkmayacak. Oyunlarda level arasında çıkan reklamlar da artık kullanıcı karşısına çıkmayacak.