Saniyelerle yarışan oyuncular için bire bir monitör: Casper Excalibur!

Hem performansı hem de deneyimi etkilediği için oyuncuların en büyük hayalini yüksek FPS değerlerine ulaşmak oluşturuyor. Oyunlarda ultra hızı ve görüntülemeyi oyunculara sunmayı amaçlayan Türkiye'nin teknoloji markası Casper da oyuncuların beklentilerini karşılayacak tüm detayları yüksek ekran teknolojisine sahip monitörlerinde bir araya getiriyor.

Rakiplerin bir adım önünde olmanın değerini düşük FPS değerleri ile mücadele edip kaybedenler çok iyi biliyor. Bu nedenle oyunlardaki üstün rekabeti, avantajları ve elde edilecek yüksek keyfi yaşamak isteyen oyuncular, güçlü ürün ve donanımlar aracılığıyla buna ulaşmayı arzuluyor. Türkiye'nin teknoloji markası Casper da oyunlarda ultra hızı ve görüntülemeyi oyunculara yüksek ekran teknolojisi, güçlü RAM, gaming serisi işlemci ve performans serisi ekran kartlarıyla donatılan güç ve performans bilgisayarı Excalibur'la sağlıyorken, ayrıca daha zengin renkleri, daha net detayları ve daha hızlı performansı da monitörlerinde sunuyor.