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Elon Musk'un SpaceX roketi uzaylı sanıldı

SpaceX'in son görevlerinden birinin metal hurdaları 9 Temmuz'da Dünya'ya geri döndü. Toprakta bulunan parçalar yerliler tarafından uzaylı sanıldı.

ELON MUSK’UN SPACEX ROKETİ UZAYLI SANILDI
8 Ağustos 2022, Pazartesi Güncelleme : 14:22:48

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER

Avustralya'da Elon Musk'un SpaceX'ine ait olduğu öne sürülen devasa roket enkazı parçaları ortaya çıktı. Yerlileri şoke uğratan bu enkazda koyun çiftliğinde kömürleşmiş parçalar bulundu.Uzmanlar bu çiftlik arazisinda bulunan parçaların Crew-1 kapsülü olduğu iddia edildi.

Avustralya uzay ajansı, parçanın 2021'de Dünya atmosferinden çıkan Crew-1 kapsülü tarafından atılan bir bagajın parçası olduğunu söyledi.

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