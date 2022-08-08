iPhone 14 ailesinde iki yeni renk!

Apple, Eylül ayının ikinci haftasında her yıl düzenlediği etkinliği düzenleyecek. Bu etkinliğe kısa bir süre kalmışken tanıtılacak ürünler hakkında ortaya birçok iddia atılıyor. Genel özellikleri hakkında bilgi sahibi olduğumuz iPhone 14 modellerine eklenecek 2 yeni renk ise yeni iddialar arasında. AppleDsign adlı kullanıcının paylaştığı fotoğraflarda maket görseli olan telefonların yeni renkleri takipçileri tarafından büyük beğeni topladı.

iPhone 11 ve iPhone 12 serisinde tanıştığımız mor rengi, 13 serisinde kaldırılmıştı. Yeni seri ile döneceği iddia edilen mor renk ise kullanıcılar tarafından beğenildi.