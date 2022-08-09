Apple o özelliğini geri getiriyor!

Apple, 2022 Eylül ayında gerçekleştireceği lansman ile iPhone 14 serisi ve AirPods Pro 2 gibi yeni ürünlerini tanıtacak. Bu etkinlikte tanıtılacak iOS16 sürümünün halka açık beta versiyonu birçok kullanıcı tarafından kullanılıyor.

Beta sürümü olan kullanıcılar birçok özelliğe herkesten önce ulaşıyor. Dün tanıtılan Beta 5 versiyonunda ise Apple'ın uzun süre önce kaldırdığı özelliğini geri getireceği duyuruldu. Kullanıcıların fark ettiği yeni özellikle birlikte ana ekranda pil yüzdesinin görünümü geri geliyor.

Apple, çentikli telefonlara geçtiğinde pil yüzdesinin gösterilme özelliğini kaldırmıştı. iOS 16 ile birlikte bu özellik geri geliyor.