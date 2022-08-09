Oyun geliştirmeye meraklı gençlere büyük imkan!

Kendi girişimimi nasıl kurarım diyenler kampa!Oyun geliştirmeye, yazılıma, tasarıma ve sinemaya ilgili gençlerin kendilerini geliştirebilmesi için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yaz kampını hayata geçiriyor.Bakan Mustafa Varank, kendi girişimini kurmak isteyen gençleri etkinliğe davet etti.Oyun geliştirme yaz kampı Bilişim Vadisi Gebze yerleşkesinde 1-11 Eylül'de yapılacak. Oyun tasarımcıları, yazılımcılar, dijital sinema ve animasyon film üreticileri, senaristler ve ekosistemin birçok bileşeninde girişimi olan gençler, küresel iş birliği anlayışı ile fiziki ve çevrim içi olarak bir araya gelerek 10 günlük kamp boyunca projelerini tasarlayacak. Projelerini uluslararası jüriye sunarak yatırımcılarla buluşma imkanı yakalayacak. Başvurular www.digiage.com.tr adresi üzerinden gerçekleştirilebilecek.Bakan Varank, gençlere Bilişim Vadisi Dijital Animasyon ve Oyun Kümelenme Merkezinin (DIGIAGE) oyun geliştirme yaz kampına başvurmaları için çağrıda bulundu. Varank, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Oyun geliştirme, yazılım, tasarım ve sinema ile ilgiliyseniz. Kendimi bu alanlarda nasıl geliştiririm, kendi girişimimi nasıl kurarım diye merak ediyorsanız. Tamamen ücretsiz bu kampımız tam size göre. Bu fırsatı kaçırmayın" ifadesini kullandı.