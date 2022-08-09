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Valorant Turnuvası kayıtları başladı

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Talas Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen E-spor'ın sevilen çoklu oyunu Valorant'ın turnuvası düzenleniyor. Düzenlenen turnuva için kayıtlar başladı.

VALORANT TURNUVASI KAYITLARI BAŞLADI
9 Ağustos 2022, Salı Güncelleme : 15:24:39

İHA

Valorant Turnuvası kayıtları başladı

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Talas Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen Espor Valorant Turnuvası kayıtları başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, gençlerin yaz dönemini verimli geçirmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Onlarca spor branşında gençlerin gelişmesine katkı sunulurken, Talas Gençlik Merkezi tarafından da Espor Valorant Turnuvası yapılacak.
Takımların turnuvaya 20 Ağustos'a kadar discord kanalı üzerinden başvuru yapabileceği belirtildi.
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