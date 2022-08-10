BiP'ten iPad Air çekilişi!

BiP'in iPad Air çekilişi başladı. Eski ve yeni tüm kullanıcıların katılabileceği kampanya 13 Ekim'e kadar geçerli olacak. Kampanya kapsamında BiP'i indiren, bu tarihler arasında uygulamaya giriş yapan ve herhangi bir kullanıcıyla mesajlaşanlar, 5. nesil iPad Air kazanma şansı yakalıyor. BiP kullanıcıları, önceki çekilişlerden farklı olarak, her ay mesajlaştığında +1 çekiliş hakkı daha kazanıyor.

Kullanıcıların çekilişe katılmaları için uygulamayı indirdikten sonra giriş yapması, herhangi bir kullanıcıyla mesajlaşması ve BiPClub kanalından isim, soy isim ve şehir bilgilerini BiP'e göndermeleri gerekiyor. BiP kullanıcıları, önceki çekilişten farklı olarak her ay mesajlaştığında +1 çekiliş hakkı daha kazanıyor ve toplamda 3 çekiliş hakkı elde ediyor. Kayıt işleminin 1 kez yapılması yeterli.

Talihliler, 31 Ekim 2022 tarihli Takvim gazetesinden ilan edilecek. Aynı zamanda BiP'ten ve taahhütlü posta yoluyla asil ve yedek talihlilere bildirilecek kampanyanın koşullarına bip.com/tr/cekiliskampanyasi adresinden ulaşılabiliyor.