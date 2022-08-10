Samsung Galaxy Unpacked etkinliği nasıl izlenir?

Etkinliğe öncülük eden Samsung, Galaxy Unpacked etkinliğinde neler açıklayacakları konusunda kısıtlı da olsa bilgiler verdi. Sızıntılar ve diğer ipuçlarına göre Samsung, geçen yıl piyasaya sürdüğü katlanabilir telefonların güncellenmiş versiyonlarını duyuracak.

Etkinlikte yeni akıllı telefon, akıllı saat ve kulakiçi kulaklıklar tanıtılacak.

Samsung Galaxy Unpacked etkinliği ne zaman gerçekleşecek?

Samsung Galaxy etkinliği 10 Ağustos 2022 Çarşamba günü saat 16:00'da gerçekleşecek.

Samsung Galaxy Unpacked etkinliğini nerede izleyebilirim?

Galaxy Unpacked canlı yayınını şu adresten ayarlayabilirsiniz: Samsung.com Samsung'un Haber Odası ve Samsung'un YouTube kanalı.