Ayın şimdiye kadar gördüğünüz en detaylı fotoğrafı!

McCarthy, cosmic ile işbirliği yaparak ayın en detaylı fotoğrafını bastırdı. "Artemis Avı" oalrak adlandırdığı fotoğraf, Mccarthy'nin web sitesinde sınırlı sayıda basılmış şekilde satılıyor.

Bu fotoğraf McCarthy'nin yeteneğini ve gök cisminin sunduğu saf güzelliği kanıtlıyor.

Artemis lll ile insanlar aya gönderilene kadar ayın şuana kadarki en net fotoğrafı olacak bu fotoğraf, insanlık için büyük bir başarı.