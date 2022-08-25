Apple açıkladı: Daha fazla beklemeyeceksiniz!

Teknoloji dünyasının öncü markalarından biri olan Apple, her yıl yeni ürünlerini tanıttığı etkinliği eylül ayında düzenliyor. Geçtiğimiz yıl tanıtılan iPhone 13 serisi, değiştirilmiş kamera tasarımı ile önceki seriden daha farklı bir tasarım sunmuştu. Bu sene teknoloji severlerin gözleri iPhone 14 serisinin tasarımını bekliyor.