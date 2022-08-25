Huawei ve BTK Akademi'den iş birliği!

BTK Akademi ve Huawei Ar-Ge ortaklığında gerçekleşen "Kodlama Maratonu"nun açılışına katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, günümüzde kodlamanın lüksten ziyade zaruret olduğunu dile getirdi. BTK Akademi'de Türkiye'ye teknoloji alanında çağ atlatacak, ekonomik olarak çok daha iyi noktalara gelmemizi sağlayacak yazılımcıların mühendislerin yetiştirilmesi için çalışmalar yürütüldüğünü kaydeden Sayan, Cumhurbaşkanımız tarafından başlatılan ve bizler için son derece önemli bir rehber olan "Milli Teknoloji Hamlesi" doğrultusunda ülkemiz, bilgi ve iletişim teknolojileri sektöründe her geçen gün daha da ivmelenen büyüme hızıyla ağırlıklı olarak yazılım üreten, ihraç eden ve bundan ihracat geliri elde eden bir ülke konumuna yükselmiştir. Bu durum Türkiye adına oldukça gurur verici bir konum oluşturmaktadır. İşte bu gurur verici ve umut vaat eden konumun devamlılığını sağlamak adına yazılım konusunda her geçen gün hedef büyütüyoruz, kendimizi geliştiriyoruz ve en üst lige çıkmak için var gücümüzle çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.