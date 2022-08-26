Oyunun fiyatı dudak uçuklatıyor! Görenler şaşkına döndü

Harry Potter dünyasında geçecek hikayede oyuncular, Hogwarts evreninde bambaşka bir deneyim kazanacak. Kendi sihirlerini yaratabilecek, ölümcül düşmanlarla savaşacak, büyülü bitkiler toplayarak iksir hazırlayacak ve karakterlerini geliştirebilecek.

Açık dünya oyunlarına yeni ver deneyim kazandıracak olan bu oyun, GTA evreni kadar geniş olmasa da kullanıcılar arasında ekip oluşturma şansı yaratacak.

Hogwarts Legacy, dün 9 bin 999 TL'lik dudak uçuklatan bir fiyatla Epic Games Store'da ön siparişe açıldı. Daha önce PS4 ve Xbox One için 59 dolar, PS5 ve Xbox Series S/X için ise 69 dolar'lık bir fiyat açıklanmıştı. Fiyatta bir hata olduğunu düşünen kullanıcılar Epic Games'e dönüş yaptı ancak bir aksiyon alınmadı.

Oyunun resmi çıkış tarihi 10 Şubat 2023 olduğu için fiyatta bir değişikliğin gerçekleşmesi hala olası bir durum.