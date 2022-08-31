Dijital sanat eserlerine ve NFT teknolojisine ilgi artıyor

ABD'li sanatçı Jonathan Monaghan: "Bugün sanatçıların teknolojiyle eser üretmeleri için çok fazla potansiyel imkan var ve dijital sanatlar için gerçekten heyecan verici bir zamandayız" - "Aslında NFT, blok zincirinde bulunan bilgi kaydıdır. Son iki yıldır buna büyük bir ilgi var, bu ilginin iyi yönleri olduğu gibi bazı kötü yönleri de var. Bence sanatçıların dijital teknolojiyle yaptıkları çok daha fazla dikkati çekiyor ve birçok sanatçının sesini duyurmasını sağlıyor"

AHMET ESAD ŞANİ - Blok zincir teknolojisiyle popüler hale gelen dijital sanat eserleri, sanatçıların ve sanatseverlerin gözdesi haline geldi.

Video enstalasyonları (yerleştirmeler) ve görsel sanatların dijital uygulamalarıyla tanınan ABD'li sanatçı Jonathan Monaghan, solo sergisi "Şaşaa (Opulence)" için geldiği İstanbul'da AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Blok zincir altyapısını kullanan yeni nesil dijital sanat platformlarında Nitelikli Fikri Tapu (NFT) şeklinde eserleri yer alan ve 2013'ten bu yana blok zincir kullanarak sanat eserlerinin satışına ilişkin çeşitli çalışmalar yapan sanatçı, Türkiye'deki ilk kişisel sergisinde yer alan çalışmaların bir retrospektifi olduğunu ve sanatsal pratiğinin birkaç yılını kapsadığını söyledi.

Sanatçı Monaghan, çalışmalarında farklı mitolojileri temsil eden, dijital çağ için yeniden yorumladığı bilgisayar animasyonlarına yer verdiğini aktararak, "Sergilenen video enstalasyonlar, adeta korku, kaygı, umut ve arzularımızın farklı sembolik şekillerde temsil edildiği bir rüya gibi. Bu nedenle efsanevi hayvanlar gibi birçok sembolü kullanıyorum." dedi.

Teknolojiyle sanatı bir araya getirdiği çalışmalarına ve mitolojik hikayeleri fütüristik bir şekilde anlattığı eserlerine ilişkin bilgi veren sanatçı, şunları kaydetti:

"Çalışmalarım, teknolojiden ve günümüz tüketim kültüründen birçok unsur içeriyor. Tüm bu farklı unsurlar yeni bir anlatı ve yeni bir vizyon oluşturmak için bir araya geliyor. Yaklaşık 20 yıl önce bilgisayar grafikleriyle sanat yapmaya başladım ve 2007'den bu yana tüm dünyadaki çeşitli galeri ve müzelerde çalışmalarımı sergiliyorum. Teknoloji sürekli gelişiyor ve değişiyor, teknolojiyle çalışan bir sanatçı olarak, tüm bu değişimlere ayak uydurmam zor oldu."