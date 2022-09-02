Milyonların beklediği dizi Türkiye'de

Amazon Studios, dizi tarihinin en pahalı yapımı Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri dizisinin ilk sezonu bugün itibarıyla Amazon Prime Video'da yayına giriyor.

Amazon Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, dizinin ilk sezonu Türkiye'de ve tüm dünyada Prime üyelerine özel olarak haftalık yayınlanacak.

Bugün ilk 2 bölümü gösterime girecek olan dizinin ilk sezonunda toplamda 8 bölümü Amazon Prime üyeleriyle buluşacak. Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri'nin tüm bölümleri Türkçe dublaj ve altyazı seçenekleriyle sunulacak. Dizi, Orta Dünya tarihinin İkinci Devri'ndeki en büyük kahramanlık hikayelerini ilk kez ekranlara taşıyor.

Ayda sadece 7,90 TL karşılığında sunulan Amazon Prime programı kapsamında Prime üyeleri, Prime Video ile Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri dizisinin yanı sıra aralarında Zaman Çarkı (Wheel of Time), The Boys, ve Tom Clancy's Jack Ryan gibi Amazon'a özel içeriklere hiçbir ek ücret ödemeden erişebiliyor.

Üyeler bu geniş içerik seçkisini Türkçe altyazı seçeneği ile primevideo.com ya da tablet, akıllı telefon ve akıllı TV'lerindeki Prime Video uygulaması aracılığıyla izleyebiliyor.

Ayrıca bu hizmet içerisinde amazon.com.tr üzerinden yapılan alışverişler için herhangi bir sepet tutarı gözetmeksizin aynı gün, ertesi gün ve iki günde gönderim seçenekleriyle hızlı ve bedava teslimat da bulunuyor.

Aynı zamanda her gün popüler markalardaki özel fırsatlara erişim, Prime Alışveriş Festivali boyunca üyelere özel indirim ve fırsatlardan faydalanma ve Prime Gaming ile ücretsiz oyunlara ve oyun içi içeriklere sınırsız erişim de bu üyelik programı içerisinde sunuluyor.