Twitter'ı hemen kontrol edin! O şanslı kişilerden biri olabilirsiniz...

Son dönemlerde sosyal medya platformları arasında gerçekleşen rekabet sebebiyle platformlar birçok yeni güncelleme getirerek kullanıcı deneyimini arttırmaya çalışıyor. Twitter da yeni güncellemeler getirerek diğer platformlardaki çekişmede ön plana çıkmaya çalışıyor.

Duyurduğu son güncelleme kullanıcıları mutlu etti. Platform atılan tweetlerin silmeden düzenlenebileceği bir yeniliği duyurdu. Yenilik şimdilik belirli kullanıcılara test amacıyla sunulmuş olsa da herkesin kullanımına açıldığında kısıtlı bir erişim sağlanacak.

Ücretli olacak!

Perşembe günü itibarıyla kullanımla olan özellikle beraber kullanıcılar attığı tweetleri düzenleyebilecek. Daha önce tweet başına karakter sayısını 140'tan 280'e çıkaran platform bu özellikle birlikte ikinci defa temel bir değişim yapmış olacak.

Twitter belirli kullanıcılara sunduğu bu özelliğin tamamen gelmesi durumunda abonelik sistemi olan Twitter Blue kullanıcılarının erişimine açılacağını duyurdu.