Apple'ın bu ürünü tekrar başka bir bahara kaldı...

Apple her yıl eylül ayında büyük bir etkinlik düzenleyerek iPhone serisine ek olarak yeni ürünlerini tanıtıyor. Etkinlik öncesinde ortaya tanıtılacak ürünler hakkında ortaya atılan iddiaların birçoğu gerçekleşse de her yıl atılan sanal gerçeklik gözlüğü Apple Glass ya da Apple VR iddiaları gerçekleşmiyor.

Aylardır ortaya atılan sanal gerçeklik gözlüklüğünün de bu yıl tanıtılmayacağı anlaşıldı. Eylül ayında iPhone 14 serisi, Apple Watch 8, Airpods Pro 2 gibi ürünler tanıtılacak.