Dünya ülkelerinin uzay ajansları bir araya geliyor!

2022 Uluslararası Uzay Kongresi (ISC 2022) kapsamında farklı ülkelerin uzay ajansları ve uzay endüstrisinin sektör temsilcileri Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'nde (GUHEM) Türksat'ın iletişim sponsorluğunda bir araya gelecek.

9-11 Eylül 2022 tarihleri arasında düzenlenecek kongreye, dünyanın birçok yerinden alanında yetkin uydu, donanım ve yazılım şirketlerinden ünlü bilim insanları ve astronotlar konuşmacı olarak katılacak.

3 gün boyunca uzay meraklılarının buluşma noktası olacak kongre, İletişim Sponsorluğu kapsamında Türksat Tanıtım kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Türksat Uydu Programları Direktörü Mehmet Nefes'in konuşmacı olarak katılacağı kongrede, uydu, yazılım ve donanım firmalarından 90'dan fazla konuşmacı, uzay endüstrisini daha ileri seviyelere taşımak amacıyla alandaki son gelişmeler, yaklaşımlar ve küresel konuları ele alacak.