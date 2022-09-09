Apple'dan kraliçe hamlesi!

İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı olan Kraliçe ll. Elizabeth'in ölümü ile tüm ülke yas tutmaya başladı. Bayrakları yarıya indiren, etkinlikleri iptal eden İngiltere, 10 günlük ulusal yasa başladı.

Bu yasta Kraliyet Ailesi resmi internet sitesi de geçici olarak kapanırken Apple da bu yasa dahil oldu ve websitesinin resmini Kraliçe Elizabet'in resmini koydu.

Daha yeni ürünlerini yeni tanıtan markanın ana sayfasında bu ürünler yerine kraliçenin resmini koyması sosyal medyada büyük saygı topladı. Ancak diğer markalardan henüz böyle bir adım gelmedi.