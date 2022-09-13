iOS 16, bu modele sahip kullanıcılarda sorun yaratıyor!
Dün akşam 20:00'da yayınlanan iOS 16 Apple kullanıcıları tarafından merakla bekleniyordu. Yayınlanmasıyla birlikte milyonlarca kullanıcı hemen güncellemeyi yaptı. Ancak güncellemes onrası birçok kullanıcı isyan etti. İşte isyan eden kullanıcılar ve iOS 16'da yaşadıkları sorunlar...
"Yinelenenler albümü" özelliği çalışmıyor. Bu sorun birçok kullanıcı tarafından kullanılamıyor. Ancak Apple analistleri sistemin görüntüleri bulmasının vakit alacağını, kısa sürede kendini toparlayacağını belirtti.