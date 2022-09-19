iOS 16'nın en sevilen özelliği belli oldu!

Geçtiğimiz günlerde tanıtılan iOS 16, Apple kullanıcıları tarafından süre kaybetmeden indirildi. iPhone'lara birçok yeni özellik sunan güncelleme, kullanıcılar tarafından tam puan aldı.



Tek dokunuşla fotoğraflardaki herhangi bir nesneyi seçmenize ve arka planı kaldırmanıza yardımcı olan özellik ise en çok sevilen özelliklerden biri oldu.

İnsanlar, yiyecek fotoğrafçılığından evcil hayvan kolajları yapmaya ve hatta komik içerikler yapmaya kadar arka plan temizleme aracını severek kullanıyor.

Şuanlık fotoğraflardaki nesneleri kopyalayıp yapıştırmaya yarayan özellik, yakın zamanda fotoğraflar içerisinde de kolaj oluşturmamıza yarayacak bir yenilik alacak.

Kullanıcıların severek kullandığı bu özellikle birlikte iPhone kullanıcıları sosyal medya üzerinden yaratıcı içerikler paylaşmaya başladı.

İşte bazı kullanıcı yorumları...