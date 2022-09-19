iPhone 15 serisi bambaşka bir tasarıma sahip olacak!

Apple'ın ürün lansmanının üzerinden henüz birkaç gün geçmesine rağmen, bir sene sonrası tanıtacağı ürünlerin dedikoduları yayılmaya başladı bile. Tedarik zinciri analisti Ross Young, Twitter'da Apple'ın yeni tasarımı Dynamic Island'ı (şu anda yalnızca iPhone 14 Pro ve Pro Max'te gelen çentik) yalnızca Pro varyasyonlarını değil tüm iPhone 15 modellerine dahil etmesini beklediğini söyledi.

Eğer bu iddia doğruysa bir sonraki iPhone serisi Apple'ın 2017 yılında ilk defa iPhone X ile tanıttığı çentikli tasarımın tamamen değişeceğini gösteriyor.