Apple, kullanıcıların yaşadığı bu hataları düzeltecek!

iPhone 14 Pro kullanıcılarının TikTok veya Snapchat gibi üçüncü taraf uygulamaları kullanırken yaşadığı kameranın titremesi ve sallanmasıyla ilgili sorun

önümüzdeki hafta tanıtılacak bir yazılım güncellemesiyle düzeltilecek. Yazılım iOS 16.0.2 olarak tanıtılacak