Apple, kullanıcıların yaşadığı bu hataları düzeltecek!
Geçtiğimiz günlerde tanıtılan iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modellerinde yaşanan üçüncü taraf uygulamalardaki sorunlar bir sonraki hafta gelecek bir güncellemeyle düzeltilecek.
iPhone 14 Pro kullanıcılarının TikTok veya Snapchat gibi üçüncü taraf uygulamaları kullanırken yaşadığı kameranın titremesi ve sallanmasıyla ilgili sorun
önümüzdeki hafta tanıtılacak bir yazılım güncellemesiyle düzeltilecek. Yazılım iOS 16.0.2 olarak tanıtılacak
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