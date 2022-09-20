Yeni bir iPhone almak için kilometrelerce yol gidiyor!

Apple'ın kurucusu Steve Jobs'ın hayranı Hint vatandaşı Dheeraj Palliyil, iPhone'un yeni çıkan modellerini ilk satın alan kişilerden olmak için 2017'den bu yana hemen hemen her yıl Dubai'ye gidiyor.

BBC'nin haberine göre, Hindistan'ın güneyindeki Kerala eyaletinden 28 yaşındaki Palliyil, iPhone'un yeni modellerinin, diğer ülkelere kıyasla Hindistan'da daha geç piyasaya sürüldüğünü belirterek geçen hafta iPhone 14 Pro almak için Dubai'ye gittiğini söyledi.

Dubai'ye son seyahati için yaklaşık 500 dolar bilet parası ödeyen Palliyil, "beklemek istemediğini" ve "telefonu ilk alan kişiler arasında olmak için Apple mağazası önünde beklerken hissettiği heyecanı sevdiğini" dile getirdi.

Palliyil, daha önceki iPhone satışlarının Hindistan'da 10-15 gün sonra başladığını, iPhone 14 Pro'nun ise yurt dışından yalnızca saatler sonra ülkesinde satışa sunulduğunu kaydetti.

Palliyil, yine de son çıkan iPhone için Dubai'ye gittiğini zira bunun kendisi için bir ritüel haline geldiğini söyledi.

Görüntü yönetmeni ve iş adamı Palliyil, Apple'ın 2011'de hayatını kaybeden kurucusu Steve Jobs'un hayranı olduğunu dile getirdi.

Palliyil, 2017, 2019, 2021 yıllarında da iPhone'ın yeni modellerini ilk alan kişilerden olmak için Dubai'ye gittiğini ve seyahatlerinin "Steve Jobs'un çalışmalarını anma şekli" olduğunu ifade etti.