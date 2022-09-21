iPhone 14 almamak için 6 sebep!

1. Pil seviyesi

Eylül başında tanıtılan iPhone 14 önceki modellere göre pil konusunda büyük bir fark sunmuyor. iPhone 13 ile neredeyse aynı performansa sahip olan iPhone 13, video akışı süresini 1 saate kadar, ses oynatma süresini 5 saat daha arttırmış olsa da, önceki modelden büyük bir fark sunmuyor.