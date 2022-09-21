iPhone 14 almamak için 6 sebep!
Apple bu ayın başında yeni iPhone 14 serisini tanıttı. Pro ve Pro Max modellerinde büyük bir tasarım değişikliğine geçen Apple, Standart 14 ve 14 Plus modelinde kullanıcıları hayal kırıklığına uğrattı. Peki iPhone 14 almak ne kadar mantıklı? iPhone 14 almamak için 6 sebep...
1. Pil seviyesi
Eylül başında tanıtılan iPhone 14 önceki modellere göre pil konusunda büyük bir fark sunmuyor. iPhone 13 ile neredeyse aynı performansa sahip olan iPhone 13, video akışı süresini 1 saate kadar, ses oynatma süresini 5 saat daha arttırmış olsa da, önceki modelden büyük bir fark sunmuyor.
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