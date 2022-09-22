WhatsApp öyle bir özellik getiriyor ki... Grup sohbetlerini başka bir seviyeye taşıyacak!
Son günlerde güncelleme üstüne güncelleme getiren WhatsApp, yayınladığı son güncellemesiyle birlikte kullanıcıya grup sohbetlerinde bambaşka bir deneyim sunacak...
Meta'ya ait anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, test ettiği son güncellemeyle Instagram'ın anket özelliğini mesajlaşmaya taşıyacağını duyurdu. WABetaInfo'nun paylaşımına göre anlık mesajlaşmada grup sohbetlerinde anket özelliği getirilecek.
Bir soru ve 12 farklı seçeneğin sunulacağı anket özelliği Android WhatsApp'ın beta sürümü 2.22.20.11'de görüldü