PUBG yasaklandı! İşte o ülke...

Afganistanı'ın sıkıntı yaşadığı Taliban, aldığı kararlarla halkı zorlamaya devam ediyor. 2021 yılının Ağısyos ayında Amerikan askerlerinin bölgeden çekilmesiyle yönetimi ele alan Taliban, aldığı son kararla ülke genelinde PUBG oynamayı yasakladı. Afkanistanda 100 binden aktif oyuncusu olan oyunun yasaklanmasının sebebi ise gençlerin yanıltılması ve zamanlarını boşa harcanması.

3 ay süre verdi!

Afganistan yasalarına göre telekomünikasyon şirketleri 3 ay içerisinde yasağa uyarak PUBG trafiğini sonlandıracak. Eğer yasağa uyulmazsa şeriat kanunlarını devreye sokarak ceza verilecek.