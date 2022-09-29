Google, kişisel bilgiler için önemli bir adım atıyor!
Arama motoru devi Google, uzun zamandır gündemi meşgul eden kişisel verilerin çalınması iddiaları üzerine büyük bir adım attı ve kullanıcıyı memnun edecek bir yeniliği duyurdu.
Geçtiğimiz günlerde Google, internet kullanıcılarının Google'da yer alan kişisel bilgilerinin kaldırılmalarını talep edebileceği konusunda bilgilendirme yaptı. Twitter üzerinden yaptığı duyuruyla bu yeniliği daha da geliştirdiğini duyuran Google, artık kişisel bilgilerin internete yansıması durumunda kullanıcıyı bilgilendireceği ve talep etmeleri doğrultusunda kaldıracaklarını belirtti.
Today, we're rolling out the "Results about you" tool for Google Search, making it easy to request the removal of search results that lead to content with personally identifying information, such as your personal phone number, home address or email address… pic.twitter.com/8D4eZ3Jftv— Google SearchLiaison (@searchliaison) September 28, 2022
2023 yılı itibarıyla aktif olacak bu özellikle artık internet kullanıcılarının kişisel bilgileri daha güvenli bir ortamda olacak.