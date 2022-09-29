Google, kişisel bilgiler için önemli bir adım atıyor!

Geçtiğimiz günlerde Google, internet kullanıcılarının Google'da yer alan kişisel bilgilerinin kaldırılmalarını talep edebileceği konusunda bilgilendirme yaptı. Twitter üzerinden yaptığı duyuruyla bu yeniliği daha da geliştirdiğini duyuran Google, artık kişisel bilgilerin internete yansıması durumunda kullanıcıyı bilgilendireceği ve talep etmeleri doğrultusunda kaldıracaklarını belirtti.

2023 yılı itibarıyla aktif olacak bu özellikle artık internet kullanıcılarının kişisel bilgileri daha güvenli bir ortamda olacak.