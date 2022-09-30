Apple'dan iPhone 14 hayal kırıklığı!

Yeni telefon serisini tanıtan Apple, bu seriyle ilgili beklentisini yüksekte tuttu. Ancak standart iPhone 14 ve iPhone 14 Plus modelleri kullanıcı tarafından beklenen rağbeti görmedi. Üretimi 6 milyon adede kadar arttırmayı hedefleyen Apple, yaşadığı hayal kırıklığının sebebi nedeniyle üretimi yeniden gözden geçirmeye karar verdi.

Sorunun bir kısmı, Çin ekonomisindeki gerileme. Geçtiğimiz yıl tanıtılan iPhone 13 serisine kıyasla iPhone 14 serisi ilk üç günde %11!lik bir gerileme yaşadı. Üretimde yaşanan bir diğer neden ise Pro ve Pro Max modellerinde yapılan tasarım değişikliği. Standart 14 ve 14 Plus modelleri geçtiğimiz yıl tanıtılan 13 ailesinden tasarım olarak pek bir farka sahip değil.