YouTube, Premium olmayan müşterilerine acımıyor!

Son dönemlerde sosyal medya platformları arasındaki çekişmede yer almak isteyen YouTube, marka gelirini arttırmak adına kullanıcılarını ücretli abonelik hizmeti olan premium almaya zorluyor.

Videolardaki 4K seçeneğini yalnızca Premium abonelerine sunacak platform, geçtiğimiz günlerde de reklam sayısında bir artış yapma kararı aldı.

Teknoloji editörü @sondesix isimli hesap, Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Paylaşımda, Premium olmayan kullanıcıların 4K çözünürlük seçeneğinin kaldırılmış olması dikkat çekiyor. Görselde 2160p ibaresinin yalnızca Premium abonelere açık olması ise tepki topladı.