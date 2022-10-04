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TikTok ve Twitch'e rekor ceza!

Sosyal medya platformları TikTok ve Twitch'e toplam 7 milyonluk ceza verildi. İşte o ülke...

TİKTOK VE TWİTCH’E REKOR CEZA!
4 Ekim 2022, Salı Güncelleme : 12:48:31

AA

Rusya'da bir mahkeme, sosyal medya platformlarından TikTok'a idari ihlaller nedeniyle 3 milyon ruble, Twitch'e 4 milyon ruble para cezası verdi.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu'nun (Roskomnadzor) TikTok ve Twitch aleyhine açtığı davalar, başkent Moskova'da bulunan Taganskiy Mahkemesi'nde görüldü.

Rusya'da yasaklanan içeriklere TikTok ve Twitch üzerinden ulaşılabilmesi nedeniyle şirketlerin mevzuata uymadığı hükmüne varan mahkeme, TikTok'a 3 milyon ruble, Twitch'e ise 4 milyon ruble para cezası verdi.

Kararda, TikTok'un "geleneksel olmayan değerler ve LGBT propagandası" ve Twitch'in ise Rusya'nın Ukrayna'daki "özel askeri operasyonu hakkında sahte bilgi" içeren içeriklere yer verdiği belirtildi.

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