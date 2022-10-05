Influencer kavramının anlamı değişiyor!

Kullanıcıların değer üretebilecekleri ve ortak ilgi alanlarındaki kişilerle bir araya gelebilecekleri bir sosyal medya platformu deneyimi sunmak için kurulan TouchApp, mahremiyet endişelerini ortadan kaldırarak platformu kişiselleştirmek için yeni özellikler geliştirdiğini duyurdu. TouchApp CEO'su İslam Faisal, "Temiz bir paylaşım deneyimi sunan, odağına benzer ilgi alanlarındaki kişilerin etkileşimini alan bir platform olarak tasarladık. Çok yakında yayına alacağımız yeni özelliğimizle, platformun küresel çapta benzer yaşam görüşlerini paylaşan insanlarla bağlantı kurma yönünü koruyarak, kullanıcıların kişisel yaşamlarını da uygulamanın içine mahremiyet çerçevesinde entegre ediyoruz. Toplum için gerçek hayatta değer üreten içerik üreticilerini birer topluluk lideri olarak konumlandırmayı ve influencer kavramının anlamını değiştirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Daha önce 10 bini aşkın içeriği topluluk değerlerine uymadığı gerekçesiyle silen ve daha gerçekçi bir dijital paylaşım kültürü amaçlayan TouchApp, geliştirdiği yeni özellikle platforma kişisel bir boyut kazandırmayı hedefliyor. TouchApp'in her yeni özelliğinde gerçek hayatla kurulan bağı esas aldığını hatırlatan Faisal,"Kullanıcılar sosyal medya platformlarını arkadaşları ve aile üyeleriyle bağlantıda kalabilmek için kullanıyor. İki ay içinde küresel çapta kullanıma sunmayı planladığımız yeni özelliğimiz, TouchApp kullanıcılarına bu ihtiyaçlarını kişisel hayatlarının mahremiyetini tüm topluluktan uzak tutarak giderme olanağı sunacak. Yeni özellikle kullanıcılar, bir yandan diledikleri içerikleri benzer dünya görüşlerine ve yeteneklere sahip oldukları toplulukla paylaşırken, daha özel içeriklerini yalnızca yakın çevreleriyle paylaşmayı tercih edebilecek" diye konuştu.

"INFLUENCER KAVRAMININ ANLAMINI DEĞİŞTİRİYORUZ"

Ana akım sosyal medya platformlarının çoğunda sahte yaşam tarzlarının hüküm sürdüğünün, yapay ve gerçekçi olmayan deneyimlerin ticari araçlara dönüştüğünün altını çizen Faisal,değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

"Bu durum gelir modellerini ve internetin sunduğu potansiyel değeri de zayıflatıyor. 5 kişiden ikisi sosyal medya şirketlerinin kişisel verileri üzerinden kazanç sağlamasından rahatsızlık duyarken, 3 şirketten ikisi (yüzde 67) influencer dolandırıcılığı konusunda endişeleniyor. TouchApp olarak yeni güncellememizle mahremiyetin yanı sıra topluluk liderlerini destekleyecek bir adım da atıyoruz. Toplum için gerçek hayatta değer üreten içerik üreticilerini birer topluluk lideri olarak konumlandırmayı ve influencer kavramının anlamını değiştirmeyi hedefliyoruz. Gelir paylaşımı modelimizle nitelikli içerik üreticilerini finansal olarak desteklerken, TouchApp topluluğu faydası ve değeri yüksek daha çok içeriğe erişebilir hale gelecek. Türkiye'de öğretmen, akademisyen, yazar gibi meslek gruplarından kimseleri internetin yoğun veri akışında daha da görünür kılan bu model kapsamında halihazırda 30'dan fazla kişiyi destekliyor ve bu sayıyı artırmak için sabırsızlanıyoruz."