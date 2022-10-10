Meta bir milyona yakın kullanıcıyı uyardı!

Instagram, Facebook ve WhatsApp gibi sosyal medya platformlarının sahibi olan Meta, birçok kullanıcısının hesap bilgilerinin tehlikeye girmiş oalbileceği konusunda uyarı yaptı.



Meta'nın araştırmacıları, kişisel bilgileri çalmak üzere tasarlanmış 400'den fazla köü amaçlı Android ve Apple uygulamasını keşfetti. Uygulamayı indiren kullanıcıların tüm bilgileri uygulama geliştiricilerinin eline geçiyor. İçinde oyunlar, fotoğraf düzenleme programları, sağlık ve yaşam tarzı hizmetleri gibi kategorilerin bulunduğu uygulamalar Google Play Store'dan kaldırıldı. Ancak Meta, uygulamaları daha önce indirip kişisel bilgilerini giren kullanıcıların tüm şifrelerini değiştirmeleri konusunda kullanıcıları uyardı.