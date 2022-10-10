Twitter, ekran görüntüsü almanızı engelleyecek mi?

Uzun süredir Elon Musk ile yaşananlarla gündeme gelen Twitter, sosyal medya platformları arasındaki çekişmede yerini almak için kendini geliştirmeye devam ediyor. Getirdiği güncellemelerle kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye taşımaya çalışan Twitter, en son "tweet düzenleme" özelliğini kullanıcıya sundu.

Twitter araştırmacısı Jane Manchun Wong, paylaştığı bir görselle uygulama içerisinde yaşadığı bir problemi kullanıcıyla paylaştı. Wong, Twitter üzerinde ekran görüntüsü almaya çalıştığında açılan bir pop-up'la birlikte ekran görüntüsü almak yerine direk Tweeti paylaşmak isteyip istemediğine dair bir soruyla karşılaştı.

Bildirimin altında "Linki kopyala" ve "Tweeti paylaş" seçenekleri de kullanıcıya sunuluyor. Platformun böyle bir adım atması yakın zamanda tek seferlik atılan fotoğraf ve videoların ekran görüntüsü almasını engelleyen WhatsApp'ın aldığı güncelleme gibi bir yenilik yapacağı konuşuluyor. Twitter'ın bu yeniliği kullanıcıların ekran görüntüsünü engellemek mi yoksa Twitter'da daha fazla vakit geçirmelerini mi sağlamak için mi yaptığı ise soru işareti.