iPadOS 16 yayınlandı! Bu yeni özellikler gözünüzden kaçmış olabilir!
Apple, iki yeni iPad modelinin piyasaya sürüldüğünü duyurdu. Ancak ABD firmasından mevcut bir tablete sahip olan herkes için de iyi haberler paylaştı. Aylardır beklenen iPadOS 16 nihayet yayınlandı. Apple'ın teknolojik ürününe birçok yeni özellik getiren bu güncelleme dünya çapında milyarlarca kullanıcı tarafından indirildi. Peki iPadOS 16 kullanıcıya ne sunuyor?
iPadOS 16 yazılım güncellemesiyle birlitke "Sahne Yöneticisi" adı verilen özellik sayesinde ekranda çoklu görevyapmanın yeni yolları sunulacak. Kullanıcıların tek bir görünümde arklı boyutlarda çalışan pencereler oluşturabileceği, bir bilgisayar gibi çalışabilecekleri bir arayüz unulacak. Kullanıcıların çalıştığı uygulamanın penceresi ortada belirgin bir şekilde görüntülenecek ve diğer açık uygulamalar arasında geçiş kolaylıkla sağlanabilecek.
Çoklu görevlerin yanı sıra Apple, Daha iyi çoklu görevlerin yanı sıra Apple, iPad'deki Mesajlaşma uygulamasını da yeniliyor.. Bu güncelleştirme, kullanıcıların bir metni silmesine veya gönderildikten sonra bir şeyleri düzenlemesine olanak tanıyor.
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