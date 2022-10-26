iPadOS 16 yayınlandı! Bu yeni özellikler gözünüzden kaçmış olabilir!

iPadOS 16 yazılım güncellemesiyle birlitke "Sahne Yöneticisi" adı verilen özellik sayesinde ekranda çoklu görevyapmanın yeni yolları sunulacak. Kullanıcıların tek bir görünümde arklı boyutlarda çalışan pencereler oluşturabileceği, bir bilgisayar gibi çalışabilecekleri bir arayüz unulacak. Kullanıcıların çalıştığı uygulamanın penceresi ortada belirgin bir şekilde görüntülenecek ve diğer açık uygulamalar arasında geçiş kolaylıkla sağlanabilecek.

Çoklu görevlerin yanı sıra Apple, Daha iyi çoklu görevlerin yanı sıra Apple, iPad'deki Mesajlaşma uygulamasını da yeniliyor.. Bu güncelleştirme, kullanıcıların bir metni silmesine veya gönderildikten sonra bir şeyleri düzenlemesine olanak tanıyor.