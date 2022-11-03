Elon Musk harekete geçti! Geri getiriyor!

En eski kısa video paylaşma platformlarından biri olan Vine, yerini TikTok'a bırakarak kapandı. 2012 yılında açılan platform, açıldıktan birkaç ay sonra Twitter tarafından satın alındı. 2015 yılında 200 milyon aktif kullanıcıya ulaşan platform, bir sonraki yıl kapatılma kararıyla karşı karşıya kaldı. Bir süre arşivlenen platform, kullanıcıların yeni video paylaşmasına olanak sağlamazken eski videolara ulaşmasına imkan tanıyordu.

Şuan sosyal medyada tanıdığımız birçok ünlü bu platform sayesinde tanınsa da kapatılan platform yoğun taleplere rağmen geri dönmemişti. Ancak Jack Dorsey, Vine'ı kapanmaktan büyük pişmanlık duyduğunu itiraf etmişti.

Twitter'ı satın alan Musk, mühendislerine Vine'ın kodlarını inceleyerek geri getirmek istediğini açıkladı. Bu haberi Twitter üzerinden bir anketle duyuran Musk'ın anketine 4 milyon 920 bin katılımcı'nın %70'ı Vine'ın geri gelmesini istediğini söyledi.

Axios tarafından paylaşılan habere göre Musk, yıl sonuna kadar tekrar Vine'ı kullanıma açacak. Ancak platformun kodlarının oldukça eski olmasından kaynaklı yeni kodların yazılmasının daha sağlıklı olacağı söyleniyor.

Twitter'ı superapp'e dönüştürmek isteyen Musk, Vine'ı geri getirerek kullanıcı deneyimini arttırmayı amaçlıyor. Vine'ı geri getirerek Z ve Y kuşağının dikkatini çekmek isteyen Musk, TikTok ve Instagram Reels'e rakip olacağa benziyor.