Apple, Google'a rakip bir arama motoru hazırlıyor!

Apple, her yıl tanıttığı yeni ürünlerle gündemi meşgul ederken aldığı bir kararla yalnızca teknolojik ürünlere değil aynı zamanda arama motoru teknolojisine de yön vermeye hazırlanıyor.

Apple Search adı altında piyasaya süreceği arama motoru teknolojisine hazırlık yapıyor. Ancak The Information'ın bir raporuna göre Apple'ın kendi arama motorunu başlatmasına "en az dört yıl" var.

Peki Apple Search piyasaya çıkınca Google yerine onu kullanır mısınız?