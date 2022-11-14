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Apple, Google'a rakip bir arama motoru hazırlıyor!

Apple'ın Google arama motoru yerini alabilecek kendi arama motorunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Google üzerinden Apple aramayı kullanır mısınız?

APPLE, GOOGLE’A RAKİP BİR ARAMA MOTORU HAZIRLIYOR!
14 Kasım 2022, Pazartesi Güncelleme : 14:55:04

Apple, her yıl tanıttığı yeni ürünlerle gündemi meşgul ederken aldığı bir kararla yalnızca teknolojik ürünlere değil aynı zamanda arama motoru teknolojisine de yön vermeye hazırlanıyor.

Apple Search adı altında piyasaya süreceği arama motoru teknolojisine hazırlık yapıyor. Ancak The Information'ın bir raporuna göre Apple'ın kendi arama motorunu başlatmasına "en az dört yıl" var.

Peki Apple Search piyasaya çıkınca Google yerine onu kullanır mısınız?

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