2022'nin en iyi Android telefonları!

Samsung Galaxy S22

Samsung'un en yeni amiral gemisi telefonu, fiyat ve işlev arasında güzel bir denge kuruyor. Güzel bir ekrana, harika kameralara sahip olan bu telefon, güzel bir ekrana, S22 Ultra ile aynı performansa sahip. Telefonun tek kötü yöne kamera konusunda Ultra kadar etkili değil.