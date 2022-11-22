2022'nin en iyi Android telefonları!
Akıllı telefon almak isteyen kullanıcıların kafası her geçen gün piyasaya sürülen yeni telefonlarla karışsa da sizler için hazırladığımız liste ihtiyaçlarınıza göre karar vermenize destek olacak. İşte 2022 yılının en iyi Android telefonları...
Samsung Galaxy S22
Samsung'un en yeni amiral gemisi telefonu, fiyat ve işlev arasında güzel bir denge kuruyor. Güzel bir ekrana, harika kameralara sahip olan bu telefon, güzel bir ekrana, S22 Ultra ile aynı performansa sahip. Telefonun tek kötü yöne kamera konusunda Ultra kadar etkili değil.