Uzaydan güneş enerjisi aktarılacak!

Solaris programının, bugün ESA Yönetim Kurulu Toplantısı'nda ele alınması bekleniyor.

Dünya'daki elektrik ağlarına uzaydan enerji aktarımının mümkün olup olmadığının inceleneceği programda, ilk olarak mikrodalga ışınlarının kullanılması ve kablosuz şekilde elektriğin Dünya'ya iletilmesi üzerine çalışılacak.

ESA Genel Direktörü Josef Aschbacher, uzaydan güneş enerjisi sağlanmasının gelecekteki olası enerji eksikliklerine "muazzam" oranda yardımcı olacağını ifade etti.

Sıfır karbon ekonomisine geçilmesi ve bunun için enerji üretim şeklinin değiştirilirken fosil yakıt kullanımının da azaltılması gerektiğini dile getiren Aschbacher, "Uzaydan enerji sağlama fikrini hayata geçirebilirsek bu harika olurdu ve pek çok sorunu çözerdi." dedi.

Öte yandan ESA'nın, Solaris programının onaylanması halinde ülkelerden bağış beklediği bildirildi.

Uzaydan güneş enerjisi

Güneş enerjisini uzaydan sürekli ve daha etkili şekilde sağlama fikri, 50 yılı aşkın süredir değerlendirilse de de zor ve pahalı olması sebebiyle neredeyse imkansız görülmüştü.

Yeniden kullanılabilen roketler ve özel sektör tarafından geliştirilen diğer yenilikler sayesinde fırlatma maliyetlerinin düşmesiyle, günümüzde bu girişimin hayata geçirilmesi daha olası gözüküyor.

Uzay teknolojileriyle, Dünya'ya kablosuz elektrik gönderebilmek için yöntemlerin gelişmesi, bu projeye imkan sağlayabilir.

Solaris ekibi de elektriğin kablosuz olarak etkili ve güvenli şekilde iletilmesinin teoride mümkün olduğunu kanıtlamıştı.

Mühendisler, Münih'teki havacılık firması Airbus'ta eylülde yapılan bir gösteride kablosuz olarak güneş pillerinden toplanan elektriği 30 metreden daha uzaktaki toplayıcılara göndermeyi başarmıştı.

Ülkelerin uzayda güneş enerjisi girişimleri

ESA'nın yanı sıra ABD, Çin ve Japonya'nın da yakın zamanda uzayda güneş enerjisi üretilmesine dair planlarını açıklaması bekleniyor.

İngiltere merkezli şirket Space Solar da 6 yıl içinde uzaydan enerji elde edilebileceği kanıtlamayı ve 9 yıl içinde projeyi ticarileştirmeyi hedefliyor.

ESA planından bağımsız olarak İngiltere hükümeti, elektrik santrali ile aynı düzeyde üretim sağlayacak uydunun 2040'a kadar üretilebileceğini öngörüyor. ESA ise bunun daha büyük fon ve siyasi destekle 10 yıl içerisinde yapılabileceğini öne sürüyor.