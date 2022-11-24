Büyük şirketler neden işten çıkarmalar yapıyor?
Özellikle son dönemlerde büyük teknoloji şirketleri, yaptığı işten çıkarmalarla gündemi meşgul ediyor. 2022 yılında dünya genelinde 120 binden fazla pozisyon kapatıldı. Şirketler açtığı gereksiz fazla pozisyonları doldurduktan sonra aldıkları ani kararlarla bu pozisyonları kapatarak işten çıkarmalar yapıyor. Peki bunun nedeni ne?
Koronavirüs pandemisiyle birlikte dünya genelinde artan internet kullanımı, büyük şirketleri dijitalleşmeye yönlendirdi. Bu dijitalleşmeyle birlikte açılan yeni pozisyonlar büyük bir işe alımla kapandı. Örneğim Meta grubu (WhatsApp, Instagram, Facebook) 2022 yılında 15 binden fazla kişi işe aldı.