Samsung Z Fold 3, neden Google Pixel 7'den daha iyi?

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Galaxy Fold Z 3'ün 7,6 inçlik ekranında yapabileceğiniz çoğu şeyi Google Pixel 7'de de yapabilirsiniz. Ancak Fold Z 3 açıldığında Pixel 7 çok daha sıkışık bir deneyim sunabilir

Samsung'un Z Fold 3'ündeki hem ön hem de iç ekranlar, derin siyahlara, zengin renklere ve ipeksi animasyonlara sahip yüksek çözünürlüklü 120Hz süper amoled ekranlara sahip. Fiyatın üçte biri olan Pixel 7, 90Hz olan saygın bir 1.080x2.400 çözünürlüklü ekrana ve Samsung seviyesine kadar olmasa da rekabetçi amoled ekrana sahip.

Çoklu görev eğlencesi

Galaxy Z Fold 3'ümde aynı anda dört uygulama kullanabilirisiniz. Her ne kadar karmaşık gözükse Youtube, Twitter ve Reddit ekranını aynı anda kullanabilirsiniz. Bu gerçekten çok havalı!

Ayrıca Z Fold 3'e Bluetooth ile bağlayacağınız klavye ve fare ile birlikte Gogle Dökümanlar açıp birçok işinizi halledebilirsiniz.

Pixel 7'deki çoklu görevler karşılaştırıldığında garip gelebilir. Pixel'in kullanıcı arayüzü, iki uygulama arasında daha büyük boşluklara sahiptir ve bunun yerine bilgileri görüntülemek için kullanılabilecek değerli çözünürlük noktaları kullanır.

Samsung'un yazılımı öne çıkıyor

Analistlere göre, Google'ın Pixel serisinin kesin Android deneyimi sunuyor. Google yapımı olan Pixel 7, minimum ayarlarla birlikte bile en iyi yazılıma sahip olabilir. Ancak kullanıcılara göre Z Fold 3'ğn One UI'si daha hızlı.

Bir görevi gerçekleştirmek için ne kadar az dokunuş gerekiyorsa o kadar iyidir. Arama yapmak için Samsung'un telefon uygulamasını açarken, bir ismin üzerine sağa kaydırmak arama yapar ve sola kaydırmak kısa mesaj başlatır. Pixel'de, bir isme dokunmak, görüntülü arama veya kısa mesaj seçenekleriyle daha hantal bir açılır menü açar. Aramak için sağ tarafta ayrı bir telefon simgesi var.

Ve bir aramadayken, Pixel'de başka bir açılır menü kullanmamı gerektiren özel bir hoparlör düğmesi yok. Bunlar sadece iki küçük örnek. Ancak, Samsung'un genel olarak daha iyi bir deneyim elde etmek için en küçük noktalara bile dikkat ettiğini gösteriyorlar.

Katlanabilir gelecek

Katlanabilirler nispeten küçük bir boyutta muazzam işlevsellik sunar. Galaxy Z Fold 4'ü kişisel bilgisayar olarak kullanmak bile mümkün hale geliyor.

Katlanabilir pazar hala pahalı bir kategori. Ancak fiyatlar düştükçe kitlesel çekiciliğin artacağı düşünülüyor. Belki Google kendi katlanabilir telefonunu tanıtacaktır.. Söylentiler zaten 2023 katlanabilir Pixel'i işaret ediyor.. Ancak o zamana kadar Z Fold 3 kullanıcılar tarafından daha cazip bulunuyor.