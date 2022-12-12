Twitter'daki botları büyük bir süpriz bekliyor!

Elon Musk, Twitter'ı satın almasından bu yana köklü değişiklikler yaparak platform kullanıcılarının gönlünü kazanmaya çalışıyor. Şuanda bulunan 280 karakterlik tweet limitini 4.000 karaktere çıkaracağını duyurdu. Musk, bu özellikle birlikte telefon notlarına yazılıp paylaşılan ekran görüntülerinin kullanılmasını istemediğini açıkladı.

Ayrıca attığı tweetle "Botları yarın bir sürpriz bekliyor" açıklamasını yapan Musk, geniş çaplı bir bot temizliği yapacağa benziyor. Kullanıcı sayısındaki bot oranının ne kadar fazla olduğunu belirten Elon Musk, 44 milyar doları çöp etmek istemiyor. Bu doğrultuda Twitter üzerinde yaptığı yeniliklere ara vereceğe benzemiyor.