Twitter'daki botları büyük bir süpriz bekliyor!
Elon Musk, attığı tweetlerle Twitter özelinde yeni açıklamalarda bulundu. Tweetlerdeki karakter limiti konusunda oldukça bonkör davranacak Musk, bot hesapları da büyük bir süprizin beklediğini duyurdu.
Elon Musk, Twitter'ı satın almasından bu yana köklü değişiklikler yaparak platform kullanıcılarının gönlünü kazanmaya çalışıyor. Şuanda bulunan 280 karakterlik tweet limitini 4.000 karaktere çıkaracağını duyurdu. Musk, bu özellikle birlikte telefon notlarına yazılıp paylaşılan ekran görüntülerinin kullanılmasını istemediğini açıkladı.
The bots are in for a surprise tomorrow— Elon Musk (@elonmusk) December 11, 2022
Ayrıca attığı tweetle "Botları yarın bir sürpriz bekliyor" açıklamasını yapan Musk, geniş çaplı bir bot temizliği yapacağa benziyor. Kullanıcı sayısındaki bot oranının ne kadar fazla olduğunu belirten Elon Musk, 44 milyar doları çöp etmek istemiyor. Bu doğrultuda Twitter üzerinde yaptığı yeniliklere ara vereceğe benzemiyor.